Maltempo, ancora piogge e temporali sul Centro-Nord (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Maltempo non dà tregua al Centro Nord. Allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Servizio di Alessio Orlandi. Maltempo, ancora piogge e temporali sul Centro-Nord TG2000. Tv2000.it - Maltempo, ancora piogge e temporali sul Centro-Nord Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilnon dà tregua al. Allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Servizio di Alessio Orlandi.sulTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, Metro B chiusa per un blackout: «Colpa del maltempo». Attivate navette sostitutive - La linea B della metropolitana di Roma è ferma per un guasto alla linea elettrica. I passeggeri sono stati fatti scendere dai treni e sono state attivate navette sostitutive. (ilmessaggero.it)

Scuole chiuse per maltempo domani 24 ottobre in Toscana: l’elenco dei comuni interessati - Dove resteranno chiuse domani, giovedì 24 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado per maltempo? Molti sono i sindaci dei comuni che stanno firmando le relative ordinanze: ecco di seguito l’elenco in ... (msn.com)

Maltempo: Protezione civile, “ancora piogge sulle regioni Centro-settentrionali. Allerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto” - “Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà ad interessare il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali” ... (agensir.it)