Ilrestodelcarlino.it - L’Uoei ha festeggiato i soci doc . Presentata la Festa della Montagna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo d’autunno e di pranzoale per l’U.o.e.i. Faenza, l’asazione attiva in vari settori legati allae al tempo libero che iniziato i festeggiamenti per i 112 anni dalla fondazione (1 novembre 1912) con il pranzoale al ristorante “Monte Brullo” a Santa Lucia di Faenza. L’assessora allo sport Martina Laghi ha partecipato all’evento durante il quale Pier Giorgio Gulmanelli, presidentesezione manfreda dell’U.o.e.i. ha premiato Daniela Piazza che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di iscrizione ininterrotta e consegnato riconoscimenti anche a ottoche hannole nozze d’argento con l’asazione: Valeria Braccioli, Gino Covizzi, Rosanna Gar, Paolo Mazzotti, Stefano Neri, Mauro Spada, Raul Ivo Tassinari, Anna Maria Vignoli.