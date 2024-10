Lanazione.it - Le sentinelle dell’Arno, 600 quintali di legna recuperata dai corsi d’acqua

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Seicentodiraccolta: si è conclusa con questo brillante risultato l’operazione condotta dalle “”, mobilitate per recuperare rami e tronchi caduti accidentalmente sulle sponde e nell’alveo del fiume, nel tratto compreso tra la sorgente e il Canale Maestro della Chiana. Una “pulizia” preziosa per eliminare possibili ostacoli al regolare deflusso delle acque e per allontanare potenziali pericoli capaci di danneggiare le opere idrauliche. Ma non solo. Il progetto, elaborato dal Consorzio Agricolo Forestale Contea in partnership con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, nella cornice del Contratto di Fiume Casentino H2O, è nato con un triplice obiettivo: migliorare la sicurezza del territorio; formare nuovi operatori ai quali affidare gli interventi; consentire un’integrazione al reddito degli agricoltori coinvolti.