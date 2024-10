Quotidiano.net - La patente nell'edilizia: sicurezza al primo posto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Confermata dal 1°ottobre la decorrenza dell’obbligo, per le aziende che operano nei cantieri temporanei, di possedere unaa crediti per lasul lavoro. L’obbligo di possesso dellariguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri. Lasarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della stessa e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei (o mobili) con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Avrà un punteggio massimo di 100 crediti, di cui faranno parte altri 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute esul lavoro.