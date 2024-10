Ilrestodelcarlino.it - "La lezione di Fabrizio? Cercare la perfezione"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il suo personalissimo linguaggio sonoro ha attraversato le vicende più creative della canzone d’autore italiana. Da Francesco Guccini, che ha accompagnato sin dagli esordi dell’Osteria della Dame a Bologna aDe Andrè, del quale è stato stretto collaboratore da metà degli Anni ’80 sino alla scomparsa. Ellade Bandini, batterista tra i più originali della scena italiana, è l’ospite d’onore della serata Omaggio aDe Andrè, in programma stasera alle 21 al Teatro Duse. Sul palco gli Hotel Supramonte. Bandini, come è nato il suo rapporto con De Andrè? "Come spesso succede nel mondo della musica, tutto è avvenuto casualmente. Nel 1984 incontrai Mauro Pagani in un locale a Milano, mi chiese se fossi interessato a sostituire lo storico batterista di, con il quale non avevo mai suonato, che non era più disponibile.