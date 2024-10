La Legge di Bilancio 2025 arriva alla Camera | pensioni taglio del cuneo e bonus per i dipendenti Cosa c’è nella manovra da 285 miliardi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il testo delladiapprovato dal Quirinale è stato depositato. Contiene 144 articoli, che comprendono le misure fiscali come ildele il riordino delle detrazioni, le norme sullee quelle sulla revisione della spesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il testo in mattinata. Secondo le prime informazioni la spending review per il periodo-2027 prevede per le Amministrazioni centrali dello Stato obiettivi di risparmio di spesa per l’importo complessivo di 300 milioni per l’anno, 500 milioni per l’anno 2026 e 700 milioni a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. Anche l’Aci dovrà versare un contributo di cinquanta milioni di euro.