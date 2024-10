Ilgiorno.it - La chiesa di San Nicolao diventa una galleria d’arte

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’anticata una. Al termine di un sapiente intervento di recupero e restauro, l’anticasconsacrata di Sandi Bellano, èto uno spazio espositivocontemporanea e insieme una sorta di museo per le opere in rame dell’artista 89enne Danilo Vitali, figlio di pescatori, che ha riscoperto e custodisce i segreti dell’antica tecnica dello sbalzo e del cesello su lastra di rame. A tagliare il nastro tricolore della nuova San Nicola sarà dopodomani, ma mattina di venerdì 25 ottobre alle 10.30, il governatore della Lombardia Attilio Fontana. "La riapertura di Sanè un risultato significativo per il nostro territorio – commenta il sindaco di Bellano Antonio Rusconi –. Il restauro ha rispettato l’integrità dell’edificio e ne ha messo in luce le caratteristiche architettoniche.