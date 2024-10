Calciomercato.it - Juventus, piove sul bagnato per Thiago Motta: l’assenza che fa felice l’Inter

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lasi lecca le ferite dopo il tonfo con lo Stoccarda in Champions League: domenica c’è il Derby d’Italia contro, continua l’emergenza infortuni perIeri sera prima del match poi perso contro lo Stoccarda l’ennesima tegola per. Il tecnico dellaha dovuto rinunciare in extremis a Douglas Luiz, ko per infortunio nel riscaldamento della sfida di Champions League.(LaPresse) – Calciomercato.itIl brasiliano dopo pochi minuti ha avvertito un fastidio muscolare e anche a livello precauzionale è stato fermato dallo staff medico bianconero. Per l’ex Aston Villa niente Stoccarda quindi e anche la partitissima condi domenica pomeriggio a San Siro è in forte dubbio, in attesa del responso degli esami di questa mattina.