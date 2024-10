Incidente stradale a Marzolara: auto collide con centralina del gas, scoppia incendio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave Incidente stradale ha scosso la tranquillità di Marzolara, un comune della provincia di Parma. Una vettura, con a bordo una madre e una figlia, si è schiantata contro una centralina del gas, generando un incendio che ha destato preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, le due donne sono riuscite a mettersi in salvo, evitando conseguenze tragiche. Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti rapidamente per gestire la situazione. Dettagli dell’Incidente L’Incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, quando la vettura, una comune utilitaria, ha perso il controllo per motivi ancora da accertare, impattando violentemente contro la centralina. La zona, caratterizzata da diverse abitazioni, ha subito immediatamente la reazione degli abitanti che, accortisi del grave episodio, hanno allertato i soccorsi. Gaeta.it - Incidente stradale a Marzolara: auto collide con centralina del gas, scoppia incendio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveha scosso la tranquillità di, un comune della provincia di Parma. Una vettura, con a bordo una madre e una figlia, si è schiantata contro unadel gas, generando unche ha destato preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, le due donne sono riuscite a mettersi in salvo, evitando conseguenze tragiche. Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti rapidamente per gestire la situazione. Dettagli dell’L’è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, quando la vettura, una comune utilitaria, ha perso il controllo per motivi ancora da accertare, impattando violentemente contro la. La zona, caratterizzata da diverse abitazioni, ha subito immediatamente la reazione degli abitanti che, accortisi del grave episodio, hanno allertato i soccorsi.

