Il telescopio Webb scopre le prime nane brune giovani fuori dalla Via Lattea

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie al, un team di astronomi ha individuato per la prima voltaal didella Via, precisamente nel cluster NGC 602, situato nella Piccola Nube di Magellano a circa 200.000 anni luce da noi. Questa scoperta segna un passo avanti fondamentale nello studio della formazione stellare in ambienti simili a quelli dell’universo primordiale. Lesono oggetti substellari, con una massa inferiore a quella necessaria per innescare la fusione dell’idrogeno, e finora erano state osservate solo nella nostra galassia. Con la nuova scoperta, l’osservazione di questeappena nate al didella Viaapre una finestra su come si formano le stelle e i pianeti in ambienti caratterizzati da basse quantità di elementi pesanti, simili alle condizioni dell’universo primordiale.