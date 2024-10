Il Napoli rinnova la partnership con Caffè Toraldo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Società sportiva calcio Napoli rinnova la partnership (che dura già da tre anni) con Caffè Toraldo, la storica torrefazione napoletana. Un accordo, viene sottolineato in una nota, che si rafforza ulteriormente, con l’azienda che diventa Official Coffee Partner del Napoli per le prossime tre stagioni. Si tratta di un’intesa tra due realtà del territorio campano che “mira a creare valore condiviso”. Spiega infatti Marco Simonetti, ad di Caffè Toraldo: “Il nostro primo valore è la napoletanità. Il Caffè è indissolubilmente legato al territorio da cui proviene, e le sue origini sono profondamente connesse a Napoli. Qui, più che altrove, il Caffè è diventato un vero e proprio rito sociale: i napoletani lo hanno trasformato in un momento di incontro e condivisione, parte integrante della loro vita quotidiana. Anteprima24.it - Il Napoli rinnova la partnership con Caffè Toraldo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Società sportiva calciola(che dura già da tre anni) con, la storica torrefazione napoletana. Un accordo, viene sottolineato in una nota, che si rafforza ulteriormente, con l’azienda che diventa Official Coffee Partner delper le prossime tre stagioni. Si tratta di un’intesa tra due realtà del territorio campano che “mira a creare valore condiviso”. Spiega infatti Marco Simonetti, ad di: “Il nostro primo valore è la napoletanità. Ilè indissolubilmente legato al territorio da cui proviene, e le sue origini sono profondamente connesse a. Qui, più che altrove, ilè diventato un vero e proprio rito sociale: i napoletani lo hanno trasformato in un momento di incontro e condivisione, parte integrante della loro vita quotidiana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli: Giorni decisivi per il rinnovo di Kvaratskhelia - Visualizzazioni: 140 Il futuro di Kvicha Kvaratskhelia al Napoli, potrebbe presto essere definito, sono infatti giorni decisi per il rinnovo del contratto del talento georgiano.La situazione resta inc ... (calciostyle.it)

Napoli, accordo raggiunto: l’annuncio ufficiale - (Spazio Napoli – News Napoli Calcio e Calciomercato Napoli ... la cui validità decorre da oggi per i prossimi 4 anni - segue quella del primo rinnovo per un biennio avvenuto nel 2020 e quella per un ... (informazione.it)

Napoli, De Laurentiis: "Futuro Kvaratskhelia? Importante rispettare il suo volere" - Aurelio De Laurentiis ha parlato a Sky del futuro di Kvaratskhelia: "I calciatori che sono con noi, rimarranno a Napoli finché lo desidereremo. Se partisse? Ci sono stati casi precedenti, non ce ne si ... (sport.sky.it)