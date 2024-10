Agi.it - Il canale di Sicilia popolato dagli squali bianchi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - È stata individuata una popolazione diche nuota neldi. A riuscirci gli scienziati del College of Natural Resources and Environment, presso Virginia Tech, e dell'Università statale dell'Oregon, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Frontiers of Marine Science per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Francesco Ferretti, ha esaminato le possibili strategie per preservare una delle popolazioni dipiù a rischio del pianeta. I ricercatori hanno organizzato tre spedizioni tra il 2021 e il 2023, concentrandosi sui potenziali hotspot per la specie neldi. Gli studiosi hanno individuato le tracce deglie mappato la loro distribuzione. "La sfida è stata molto interessante - commenta Ferretti - ma abbiamo ottenuto informazioni preziose sulla loro abbondanza e distribuzione.