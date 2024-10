I paesi baltici lanciano l’allarme sulla Russia, Washington continua a non ascoltare (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I paesi baltici lanciano l’allarme sulla Russia e accusano Washington di continuare a non ascoltare. Sono anche preoccupati per l’esito delle elezioni presidenziali americane. I paesi baltici lanciano l’allarme sulla Russia Secondo un membro del parlamento lituano la storia si ripete: gli obiettivi militari del Cremlino sono puntati sull’Europa, oltre l’Ucraina, e gli Stati Uniti Periodicodaily.com - I paesi baltici lanciano l’allarme sulla Russia, Washington continua a non ascoltare Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ie accusanodire a non. Sono anche preoccupati per l’esito delle elezioni presidenziali americane. ISecondo un membro del parlamento lituano la storia si ripete: gli obiettivi militari del Cremlino sono puntati sull’Europa, oltre l’Ucraina, e gli Stati Uniti

