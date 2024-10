Genoa, maledizione Messias: il brasiliano si blocca di nuovo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Proprio quando sembrava destinato a tornare abile e arruolabile, Junior Messias si è bloccato di nuovo. Dopo quasi due mesi di stop, dovuti a Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Proprio quando sembrava destinato a tornare abile e arruolabile, Juniorsi èto di. Dopo quasi due mesi di stop, dovuti a

Genoa - nuovo infortunio per Messias - (Adnkronos) – Non è un periodo fortunato in casa Genoa. Durante la partita persa contro il Venezia, Ruslan Malinovskyi ha rimediato un gravissimo infortunio che lo terrà lontano dai campi per tanti mesi. Per le prossime gare, pero’, Gilardino ... (Seriea24.it)

Genoa - nuovo infortunio per Messias - Il centrocampista salta la Juventus? Non è un periodo fortunato in casa Genoa. Durante la partita persa contro il Venezia, Ruslan Malinovskyi ha rimediato un gravissimo infortunio che lo terrà lontano dai campi per tanti mesi. Per le prossime ... (Sbircialanotizia.it)

Genoa - nuovo INFORTUNIO per Messias : cosa FILTRA per il DERBY e la Juve - è EMERGENZA totale per Gilardino - Le ultime sulla situazione infortunati in casa Genoa in vista del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria Nuovo stop per Junior Messias a due giorni dal derby di Coppa Italia tra Genoa-Sampdoria, come annunciato da Telenord. Emergenza totale per ... (Calcionews24.com)