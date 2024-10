Furto nella pasticceria di Blanco a Brescia, è il secondo in meno di un mese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un mese la pasticceria L’isola delle rose del cantante Blanco a Brescia ha subito ben due furti. Dopo il primo Furto il 24 settembre il cantante aveva commentato ironicamente il fatto scrivendo sui social: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba". Fanpage.it - Furto nella pasticceria di Blanco a Brescia, è il secondo in meno di un mese Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In unlaL’isola delle rose del cantanteha subito ben due furti. Dopo il primoil 24 settembre il cantante aveva commentato ironicamente il fatto scrivendo sui social: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba".

