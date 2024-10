Ferragni e Fedez non riescono a vendere la casa sul Lago di Como: oltre al prezzo, c'è un altro motivo. Intanto Marina Di Guardo torna single (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Villa Matilda che prende il nome dalla cagnolina di Chiara Ferragni scomparsa nel 2023, residenza dell'ormai ex coppia a Pognana Lario, piccolo paese in provincia di Como, resta sul mercato e rimane ancora invenduta. Acquistata dal rapper Fedez nel dicembre 2023 per una cifra stimata di 5 milioni di euro, la villa sarebbe ora in vendita al prezzo d Milleunadonna.it - Ferragni e Fedez non riescono a vendere la casa sul Lago di Como: oltre al prezzo, c'è un altro motivo. Intanto Marina Di Guardo torna single Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Villa Matilda che prende il nome dalla cagnolina di Chiarascomparsa nel 2023, residenza dell'ormai ex coppia a Pognana Lario, piccolo paese in provincia di, resta sul mercato e rimane ancora invenduta. Acquistata dal rappernel dicembre 2023 per una cifra stimata di 5 milioni di euro, la villa sarebbe ora in vendita al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sapete perché nessuno vuole comprare la villa di Fedez e Chiara Ferragni sul lago di Como? Ecco il motivo - Parliamo di un immobile extra lusso: 400 metri quadrati di interni e mille di esterno; una darsena privata, una piscina riscaldata a sfioro e un mobilio curato e di gran pregio. Ma a quanto pare, questo non è abbastanza: gli abitanti del posto, infatti, se potessero scegliere, non comprerebbero mai Villa Matilda, poiché quest’ultima non risulta affatto fra le ville più amate del circondario, anzi, tutto il contrario. (Donnapop.it)

Chiara Ferragni e Fedez non riescono a vendere la casa sul lago di Como : “Scartata da 10 acquirenti - vogliono troppi soldi” - Altro che casa a prima vista, tanto per citare il titolo del programma sbanca ascolti di Real Time, la villa dei Ferragnez l’hanno vista dieci potenziali acquirenti (tutti molto liquidi, viene facile immaginarlo) ma nessuno ne è rimasto così folgorato da decidere di acquistarla. I quali però si tengono lontani da Villa Matilda, almeno per ora. (Ilfattoquotidiano.it)

Mister Movie | Fedez e Ferragni non riescono a vendere Villa Matilda a Como - ecco perché - I Ferragnez avrebbero infatti aumentato notevolmente il valore della villa rispetto a quanto pagato all’acquisto, chiedendo ora circa il doppio. Sembra che anche la ristrutturazione precedente all’acquisto dei Ferragnez non abbia incontrato il favore di tutti. Un affare difficile La comunità locale, pur piccola, è molto attenta alle vicende della villa. (Mistermovie.it)