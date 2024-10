Femminicidio San Severo, il poliziotto che ha soccorso Celeste Palmieri: «A casa ho pianto con mia moglie» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Le ho stretto la mano destra, ha riaperto gli occhi. Muoveva le palpebre per darmi cenni di presenza». Questo il racconto al Corriere di Francesco De Gregorio, poliziotto di 33 anni, intervenuto nel parcheggio di un supermercato di San Severo (Foggia) venerdì 18 ottobre, subito dopo gli spari di Mario Furio contro la moglie Celeste Palmieri. La donna, 56 anni, è morta a causa delle ferite riportate all’ospedale Masselli Mascia mentre l’uomo, 59enne, si è suicidato immediatamente dopo l’aggressione. L’assassino aveva un braccialetto elettronico, ma nessun allarme era arrivato dal dispositivo della donna aveva incrociato il marito proprio all’interno del market. L’intervento De Gregorio stava facendo footing nella zona vicino al luogo del delitto: «Ho sentito il primo sparo, mi sono messo a correre. Poi il secondo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Le ho stretto la mano destra, ha riaperto gli occhi. Muoveva le palpebre per darmi cenni di presenza». Questo il racconto al Corriere di Francesco De Gregorio,di 33 anni, intervenuto nel parcheggio di un supermercato di San(Foggia) venerdì 18 ottobre, subito dopo gli spari di Mario Furio contro la. La donna, 56 anni, è morta a causa delle ferite riportate all’ospedale Masselli Mascia mentre l’uomo, 59enne, si è suicidato immediatamente dopo l’aggressione. L’assassino aveva un braccialetto elettronico, ma nessun allarme era arrivato dal dispositivo della donna aveva incrociato il marito proprio all’interno del market. L’intervento De Gregorio stava facendo footing nella zona vicino al luogo del delitto: «Ho sentito il primo sparo, mi sono messo a correre. Poi il secondo.

