Cityrumors.it - Ecco il golpe delle toghe rosse: la PM Imparato accusa il sistema contro Meloni

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La PMlancia accuse pesantiuna frangia della magistratura: unper colpire. Le parole della PMGià lo scorso agosto, durante la kermesse “La Piazza” a Ceglie Messapica, la PM aveva manifestato i suoi dubbi sulla neutralità della magistratura italiana. In quell’occasione, parlando con il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Giuseppe Santalucia, e il Viceministro Francesco Paolo Sisto, aveva espresso le sue preoccupazioni sul fatto che, dopo lo scandalo Palamara, le dinamiche all’interno della magistratura non fossero cambiate. “Nulla è cambiato” aveva dichiarato,ndo ildi essere ancora corrotto da interessi politici interni. A quella critica, Santalucia aveva risposto minimizzando, definendo l’episodio come “un caso isolato”. La PMinterviene a gamba tesa sul tema cityrumors.