Ilrestodelcarlino.it - Due giornate di stop e diffida per Kargbo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Duedi squalifica e ammonizione conper Augustus. Tanto costano all’attaccante del Cesena le proteste alla direzione arbitrale di domenica contro la Samp. "Proteste – si legge nelle motivazioni – nei confronti degli ufficiali di gara (quarta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara un’espressione irriguardosa".salterà il prossimo impegno in casa sabato con il Brescia e quello successivo, martedì 29 ottobre (ore 20.30), fuori casa, con la Salernitana. L’auspicio, a questo punto, è che possa tornare disponibile subito Mirko Antonucci che continua a svolgere un lavoro differenziato per un problema al polpaccio che lo ha già costretto a rimanere ai box contro la Sampdoria. Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno ma infine dovrebbe farcela.