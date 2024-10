Diabete tipo 2 all’origine tessuto adiposo disfunzionale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ‘’ o ‘lipotossico’. Questa, per Paolo Sbraccia, direttore Uoc di medicina interna e centro Obesità al Policlinico Tor Vergata, è la definizione più appropriata per ildi2, dove è ormai associato come l’insulina-resistenza non sia un difetto primario, ma si sviluppi a causa dell’aumento della massa grassa. «Credo che sia tempo di passare a utilizzare una classificazione patogenetica», afferma Sbraccia nel corso del 30° Congresso nazionale della Società italiana di diabetologia in corso a Rimini. Colpevole il’: «Questo concetto supera la tradizionale dicotomia tra soggetti magri e obesi, dimostrando come anche individui normopeso possono essere a rischio se presentare un’eccessiva quantità di grasso viscerale», sottolinea Angelo Avogaro, presidente Sid.