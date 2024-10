Depurazione acque, nuove delega al riuso delle reflue per il commissario nazionale Fatuzzo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono state ampliate le competenze del commissario nazionale della Depurazione Fabio Fatuzzo che adesso potrà occuparsi anche del riuso delle acque reflue. È quanto dispone il decreto legge del 17 ottobre 2024 su "disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese e ancora di Cataniatoday.it - Depurazione acque, nuove delega al riuso delle reflue per il commissario nazionale Fatuzzo Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono state ampliate le competenze deldellaFabioche adesso potrà occuparsi anche del. È quanto dispone il decreto legge del 17 ottobre 2024 su "disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese e ancora di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fatuzzo commissario per le acque reflue, Schifani “Opportunità per combattere la siccità in Sicilia” - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime grande apprezzamento per la nuova delega per il riuso delle acque reflue ... (blogsicilia.it)

Fatuzzo commissario per le acque reflue: "Politica del riuso permetterà di recuperare risorse" - Sono state ampliate le competenze del commissario unico alla depurazione Fabio Fatuzzo che adesso, come da lui stesso più volte sollecitato, potrà occuparsi anche del problema del riuso delle acque ... (agrigentonotizie.it)

Fatuzzo commissario per le acque reflue, Schifani: "Grande opportunità per combattere la siccità in Sicilia" - Il governatore: "La gestione sostenibile delle risorse idriche è cruciale per il nostro territorio" ... (palermotoday.it)