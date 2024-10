Quotidiano.net - Cuneo cambia: bonus fino a 20mila, poi più detrazioni lavoro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)il meccanismo che consente di rafforzare le busta paga dei lavoratori dipendentia 40mila euro, estendendo gli effetti previsti primaa 35mila euro con il taglio delcontributivo. Il primo articolo normativo della legge di bilancio conferma le attuali aliquote Irpef e alza la base dellesulda 1.880 a 1.955 euro. Poi prevede,a 20.000 euro di reddito, il riconoscimento di unnon tassabile che varia in funzione del guadagno: 7,1%a 8.500 euro, 5,3 per cento tra 8.500 e 15.000 euro, 4,8 per cento tra 15.000 e 20 mila euro. Superato questo importo si passa ad un meccanismo diaggiuntive che vanno riconosciute in busta paga: 1.000 euro trae 32mila euro, e poi un decalagea 40mila euro.