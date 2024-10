Ilrestodelcarlino.it - Confindustria, la foto del futuro. Nel 2042 più anziani, abitanti in calo. Export in ripresa. Lavoro, tempi duri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Economia e società: qual è lagrafia della nostra provincia, oggi? E come sarà l’istantanea fra vent’anni? E ancora: che fare per renderla meno sfuocata? Di tutto questo e di molto altro si è parlato ieri pomeriggio in, la cui sede di via Montebello ha ospitato un incontro informativo (ma anche di dibattito) fra i soci, stimolati dalla serie di dati – non di rado sorprendenti – presentati da Guido Caselli direttore del Centro studi di Unioncamere regionale. A fare gli onori di casa il vicepresidente Gian Luigi Zaina, a introdurre i lavori e a moderare la discussione. Lagrafia della provincia, si diceva. Non è esattamente a colori, come vedremo. Decisamente più preoccupante (i dati sono dell’Istat), appare poi la visione di unnemmeno troppo lontano, quello della Ferrara delche registrerà undi 13.000: 2.500 giovanissimi e 26.