Cobra Kai 6 Parte 2 | il trailer anticipa gli scontri al centro dei nuovi episodi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'appuntamento per il debutto della2 della stagione 6 diKai è per il 15 novembre, ecco ilcon scene inedite. La2 della stagione 6 della serieKai arriverà sugli schermi di Netflix il 15 novembre e online è stato condiviso il. Nel video si assiste a qualche scena dei combattimenti che affronteranno i protagonisti nelle puntate inedite che sposteranno gli eventi in Spagna. Cosa accadrà neidiKai Nel video promozionale condiviso da Netflix, infatti, i giovani aldella trama e i loro allenatori sono a Barcellona, dovecipano a un torneo internazionale che si preannuncia particolarmente difficile, mentre non mancano problemi personali e molto altro. La sinossi ufficiale delle prossime puntate