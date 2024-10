Thesocialpost.it - “C’è vita dopo la morte”. Il libro del reporter di guerra che ha sconvolto la Francia

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Stéphane Allix, exdi, ha dedicato oltre 15 anni della suaa esplorare una delle domande più antiche e affascinanti che l’uomo si pone: cosa accadela? La spinta a indagare per così lungo tempo su questo tema è scaturita dalla tragica scomparsa di suo fratello, Thomas, in Afghanistan. Un evento personale ha spinto Allix a mobilitare tutte le sue capacità di giornalista per svelare i misteri della coscienza umana e il possibile legame tra