Carofano da impazzire al 'Mugello', trionfo sotto la pioggia per il pilota telesino

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCircuito storico, gara storica. Ingredienti perfetti per l’ennesimodi Valentinoche al Mugello cala il week-end perfetto e si gode unche rimarrà scritto indelebile tra i ricordi più belli della sua carriera. Lo scorso weekend si è disputata una delle tappe del campionato italiano FX Series, il più atteso era il giovaneche per una frattura al piede destro aveva ricevuto il fraterno consiglio dei medici di non partecipare alla competizione perché era molto pericoloso. Vallo a dire ad uno testardo come lui che, con l’aiuto del suo ortopedico, imbottito di antidolorifici e con una fasciatura partecipa all’evento.