Gamberorosso.it - Cari ristoratori, oltre ai menu fateci capire anche cosa possiamo bere prima di entrare

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dai tempi dei “fagottari” ne sono passati di anni e tendenze nel mondo del mangiare conviviale e fuori casa. Eppure, qualsembra che stia ritornando, da quelli che si portano la torta da casa per finire alle polemiche sui costi del “taglio”. Tanto che è tornato in voga il quasi desueto “diritto di tappo”, ovvero il fee da pagare per aprire vini propri al ristorante che fornisce il cibo. Idel cibo esposti, quelli dei vini mai Dopo un paio di settimane passate a girovagare per cantine e ristoranti al Nord, senza (volutamente, per scelta) troppi riferimenti su dove mangiare e dove, c’è una evidenza che salta all’occhio: quasi ovunque sono esposti icon le offerte (e i prezzi) della cucina. Ma quasi mai sono esposte le liste dei vini.