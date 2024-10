Call of Duty: Black Ops 6 e la polemica del “Pay to hear”, i fan sono furiosi con Activision (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Call of Duty: Black Ops 6 è finito al centro delle critiche dei fan per una funzione a pagamento riguardante la componente audio, definita dai fan come “Pay to hear” che in italiano significa semplicemente “paga per ascoltare“. Quando mancano poche ore al lancio ufficiale di Black Ops 6, numerosi fan hanno deciso di manifestare il proprio malcontento in merito alla presenza all’interno del gioco di un sistema audio di terze parti, grazie al quale è possibile accedere ad una sorta di audio potenziato. Il tutto richiedendo un pagamento di 20 dollari. Nello specifico si tratta di un sistema audio di Embody, chiamato Immerse Spatial Audio e che dovrebbe consentire agli utenti che lo possiedono di “aumentare la precisione direzionale dei suoni riprodotti nel mondo di gioco”. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 e la polemica del “Pay to hear”, i fan sono furiosi con Activision Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ofOps 6 è finito al centro delle critiche dei fan per una funzione a pagamento riguardante la componente audio, definita dai fan come “Pay to” che in italiano significa semplicemente “paga per ascoltare“. Quando mancano poche ore al lancio ufficiale diOps 6, numerosi fan hanno deciso di manifestare il proprio malcontento in merito alla presenza all’interno del gioco di un sistema audio di terze parti, grazie al quale è possibile accedere ad una sorta di audio potenziato. Il tutto richiedendo un pagamento di 20 dollari. Nello specifico si tratta di un sistema audio di Embody, chiamato Immerse Spatial Audio e che dovrebbe consentire agli utenti che lo possiedono di “aumentare la precisione direzionale dei suoni riprodotti nel mondo di gioco”.

