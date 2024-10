Arriva una nuova edizione delle Notti della Moda: da nord a sud 30 città italiane coinvolte (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tornano le Notti della Moda: per il sesto anno consecutivo l’iniziativa di Confindustria Accessori Moda, Sistema Moda Italia e Rete Tam, gireranno le città d’Italia. La Rete Tam è infatti la rete nazionale degli istituti dei settori tessile, abbigliamento e Moda. Che in occasione di questa manifestazione aprirà le porte degli istituti tecnici e professionali a famiglie e studenti, per poter conoscere da vicino la realtà e l’offerta didattica delle scuole. Si tratta di vere e proprie serate di apertura delle scuole dove i ragazzi saranno finalmente protagonisti. Tornano per la sesta edizione le Notti della Moda Roberto Peverelli, Presidente Rete Tam, si è detto entusiasta di questa nuova iniziativa. “Siamo lieti di proporre una nuova edizione delle ‘Notti della Moda’, un’iniziativa che rafforza il legame tra la formazione e il mondo del lavoro. Metropolitanmagazine.it - Arriva una nuova edizione delle Notti della Moda: da nord a sud 30 città italiane coinvolte Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tornano le: per il sesto anno consecutivo l’iniziativa di Confindustria Accessori, SistemaItalia e Rete Tam, gireranno led’Italia. La Rete Tam è infatti la rete nazionale degli istituti dei settori tessile, abbigliamento e. Che in occasione di questa manifestazione aprirà le porte degli istituti tecnici e professionali a famiglie e studenti, per poter conoscere da vicino la realtà e l’offerta didatticascuole. Si tratta di vere e proprie serate di aperturascuole dove i ragazzi saranno finalmente protagonisti. Tornano per la sestaleRoberto Peverelli, Presidente Rete Tam, si è detto entusiasta di questainiziativa. “Siamo lieti di proporre una’, un’iniziativa che rafforza il legame tra la formazione e il mondo del lavoro.

