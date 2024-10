Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 23 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 23 ottobre Asu, disperata, supplica Tufan di non rivelare la verità a Emir, temendo che la sua complicità nella manomissione dell’auto di Nihan venga scoperta. Nihan sopravvive all’operazione e viene trasferita in terapia intensiva, mentre Kemal cerca un modo per vederla. Con l’aiuto di Zehir, Kemal riesce a entrare nella stanza di Nihan in ospedale, ma la donna, appena sveglia, lo accusa di averle portato via la figlia. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 23 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi23Asu, disperata, supplica Tufan di non rivelare la verità a Emir, temendo che la sua complicità nella manomissione dell’auto di Nihan venga scoperta. Nihan sopravvive all’operazione e viene trasferita in terapia intensiva, mentre Kemal cerca un modo per vederla. Con l’aiuto di Zehir, Kemal riesce a entrare nella stanza di Nihan in ospedale, ma la donna, appena sveglia, lo accusa di averle portato via la figlia.

