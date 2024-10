Angelina Mango, tour cancellato per motivi di salute: «Devo prendermi cura di me» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Devo prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto». Con un comunicato stampa, Angelina Mango ha cancellato il tour italiano ed europeo che l’avrebbe vista impegnata nel corso di tutto l’autunno. Lo stop è arrivato nel pomeriggio del 23 ottobre con una nota in cui si legge che «le date sono per ora cancellate per motivi di salute». L’organizzazione ha già specificato anche le informazioni relative ai rimborsi dei biglietti venduti tramite il sito di Live Nation. La prossima tappa del tour sarebbe stata quella del Fabrique a Milano, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Poi la cantante, vincitrice di Sanremo 2024, aveva in programma di contare a Napoli, Molfetta, Nonantola, Padova, Torino e Firenze. Lettera43.it - Angelina Mango, tour cancellato per motivi di salute: «Devo prendermi cura di me» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «di me mettendo laal primo posto». Con un comunicato stampa,hailitaliano ed europeo che l’avrebbe vista impegnata nel corso di tutto l’autunno. Lo stop è arrivato nel pomeriggio del 23 ottobre con una nota in cui si legge che «le date sono per ora cancellate perdi». L’organizzazione ha già specificato anche le informazioni relative ai rimborsi dei biglietti venduti tramite il sito di Live Nation. La prossima tappa delsarebbe stata quella del Fabrique a Milano, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Poi la cantante, vincitrice di Sanremo 2024, aveva in programma di contare a Napoli, Molfetta, Nonantola, Padova, Torino e Firenze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MUSICA - Angelina Mango: "Devo fermarmi per prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto" - La cantante Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, annuncia su Instagram che ha necessità di fermarsi per motivi di salute, rinviando dunque il tour autunnale: "Ho cominciato ques ... (napolimagazine.com)

Angelina Mango ferma tour italiano ed europeo per motivi di salute - Il tour italiano e il tour europeo di Angelina Mango in programma per questo autunno sono per ora cancellati per motivi di salute. Lo rendono noto gli ... (lapresse.it)

Angelina Mango, stop ai concerti: «Devo fermarmi perché devo mettere la salute al primo posto» - La cantante, vincitrice di Sanremo 2024 con il brano La Noia, ha preso carta e penna e ha scritto ai suoi fan un messaggio che ha postato sui suoi social: «Ora è il momento di ascoltare me stessa» ... (vanityfair.it)