Al Diavolo questa Champions. Il Bologna resta in partita un tempo. L'Aston Villa la chiude in 9 minuti. Ora con il Milan serve una scossa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) dall’inviato Non si può mandare in scena un ballerino che fatica persino a stare sulle punte. Questo, sembra il: troppo poco sicuro di sé in questo momento per poter stare dentro un palcoscenico bello e impossibile come laLeague senza il rischio di farsi male o, quantomeno, di figuracce. Nel giardino nobile delPark, i rossoblù vanno a tanto così da una sconfitta fragorosa e dolorosa. Finisce ’solo’ 2-0 per, e molto ci mette Skorupski con i suoi guantoni. Ma quella di Birmingham è comunque un’altra picconata alle certezze già molto precarie dei rossoblù che arrivavano dal pareggino di Genova e, prima ancora, da quello con il Parma. Quanto di buono s’era visto ad Anfield, s’è perso in venti giorni. In Europa, un punto su tre partite, in campionato appena nove in otto. Bilancio: una sola vittoria in undici gare stagionali.