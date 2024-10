Ilfattoquotidiano.it - Addio mobbing: i giudici spostano il focus sulle discrepanze dell’organizzazione lavorativa

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Domenico Tambasco* Vi trovate in un ambiente di lavoro altamente conflittuale, dove i litigi, gli screzi o le offese gratuite sono all’ordine del giorno? Se pensate alvi state sbagliando. È vero che per oltre vent’anni il pensiero dominante degli “esperti” ha continuamente richiamato questo fenomeno per spiegare le ragioni di qualsiasi disfunzione, tanto da portare a una deriva “panmobbistica”: singole sanzioni disciplinari, ritmi lavorativi intollerabili, discriminazioni, tutto veniva ricondotto a questa categoria mutuata dalle scienze etologiche. Ma, se tutto è, nulla è. Ecco che, sentenza negativa dopo sentenza negativa, ci si è progressivamente resi conto del fatto che il modello di interpretazione della realtà, fino ad allora imperante, non era più adeguato alle moderne esigenze di tutela proprie dell’era del lavoro digitale.