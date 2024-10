Zonawrestling.net - WWE: Lilian Garcia celebra il suo ritorno e augura il meglio a Samantha Irvin

(Di martedì 22 ottobre 2024)è entusiasta di essere tornata in WWE dopo il suodurante l'episodio della scorsa notte di Raw.è tornata come ring announcer per il brand rosso, sostituendo, che ha lasciato il ruolo.ha annunciato la sua uscita con una lunga dichiarazione condivisa sui social media, in cui ha espresso la sua gratitudine alla WWE e ai suoi fan. Su Instagram,ha condiviso la sua emozione per essere tornata in WWE dopo tanti anni e ha parlato della sua ansia per la sua prima serata dial lavoro. "Beh, ora lo sapete.