Virus Marburg e allerta Oms allo Spallanzani di Roma programma misure per alto isolamento

All'Istituto programmi di formazione al personale, aggiornamento disponibilità Dpi e allestimento stanze di degenza Guardia alta all'Istituto nazionale per le malattie infettive (InmI) Lazzaro Spallanzani di Roma contro il Virus Marburg. In risposta all'allerta lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità, che il 27 settembre ha dichiarato l'epidemia di Marburg in Ruanda, l'Irccs capitolino ha intensificato i

L’istituto spallanzani di roma si prepara per eventuali casi di virus marburg dopo l’allerta oms - De Marco ha sottolineato che, sebbene l’uso dei DPI sia cruciale, non è sufficiente da solo per ridurre il rischio di trasmissione di malattie altamente contagiose. Aggiornamento dispositivi di protezione individuale In aggiunta alla formazione, l’INMI sta aggiornando la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale , necessari per il contesto di alto isolamento. (Gaeta.it)

