Via libera del Parlamento Ue al prestito da 35 miliardi all’Ucraina | sarà garantito dai profitti degli asset russi congelati

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ileuropeo ha approvato a larga maggioranza ilda 35di eurodaisugliimmobilizzati. Su 635 votanti, 518 europarlamentari si sono espressi a favore e 56 contro. Solo 61 gli astenuti, seduti principalmente nei due gruppi dell’estrema destra dell’Eurocamera e in alcuni casi nel gruppo di sinistra The Left. La presidente dell’EuroRoberta Metsola ha salutato il voto con lo slogan Slava Ukraini (viva l’Ucraina): “Questo è un altro momento storico. Con questo voto inviamo un messaggio molto forte: stiamo usando idei beniper l’Ucraina e laa, in quanto aggressore, pagherà per la sua distruzione”. La ratifica deldi Bruxelles rende ufficiale l’adesione dell’Ue al piano elaborato in sede di G7 e supera in parte l’opposizione dell’Ungheria di Viktor Orbán.