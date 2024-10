Sport.quotidiano.net - Una vigilia condizionata dal pareggio-beffa con il Genoa. Il sorriso di Ferguson tra tanti volti tesi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Concentrazione massima,seri e testa sul campo: c’è da riscattare un pari che sa di sconfitta e c’è da cominciare a correre, anche in Europa. Così si è presentato ieri mattina il Bologna a Casteldebole, al secondo giorno di fila di allenamenti dopo l’amaro sabato pomeriggio del Ferraris, mentre il cielo grigio sul centro tecnico Niccolò Galli rispecchiava un po’ l’umore di tutti dopo quel doppio vantaggio divorato mentre la strada dei tre punti sembrava già essere spianata. Nubi in alto e sorrisi zero ad altezza uomo, niente a che vedere con le facce distese e gli sguardi allungati prima dello Shakhtar, sempre a Casteldebole, a poche ore dal debutto tra le stelle: era un mese fa, ma sembra passata una vita. Sul rettangolo verde, la tradizionale rifinitura: risveglio muscolare, corsa, slalom e scatti.