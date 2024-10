Gaeta.it - Tragico incidente a Bologna: giovane pasticcere perde la vita in uno scontro stradale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticosi è verificato ieri sera a, poco prima delle 22. L’episodio ha avuto luogo in periferia, precisamente in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, dove uno scooter di grossa cilindrata marca Yamaha si è scontrato con un SUV modello Honda. Mentre le cause del sinistro sono attualmente in fase di indagine, il bilancio delevento registra la morte del conducente dello scooter, Federico Asta, 34 anni, notodella città. La dinamica dell’L’è avvenuto in un’area residenziale di, dove il traffico, sebbene moderato, può presentare delle insidie dovute a incroci e manovre di svolta. Testimoni oculari riferiscono che il SUV Honda stava effettuando una manovra di svolta quando, per motivi che dovranno essere chiariti dalle autorità, è avvenuto l’impatto con lo scooter Yamaha.