Torna la Champions oggi in campo Juventus-Stoccarda e Milan-Bruges

(Di martedì 22 ottobre 2024) RilaLeague dopo la pausa per le Nazionali e la ripresa del campionato. Si parte questo pomeriggio alle 18.45 con ildi Fonseca che scende incontro il, dopo la vittoria arrivata contro l’Udinese grazie alle nuove regole del mister. I rossoneri devono provare a riscattarsi in Europa dopo le prime due gare fallite contro Liverpool e Leverkusen. Toccherà poi allaimpegnata alle 21.00 contro loallo JStadium di Torino. La squadra di Thiago Motta è uscita indenne dal debutto interno contro il PSV e dalla trasferta di Lipsia affrontata in 10 contro 11.proverà a mantenere la sua posizione nella classifica generale che la vede tra le prime 8 squadre. Entrambe le partite sono trasmesse in esclusiva per abbonati su Sky. Qui il programma completo della terza giornata.