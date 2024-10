TNA Bound for Glory 2024 – Preview (Di martedì 22 ottobre 2024) Questo sabato andrà in scena la ventesima edizione di Bound For Glory, il PPV (o PLE, insomma chiamatelo come meglio credete) più importante dell’anno per la TNA che, giusto per puntualizzare il buon senso della compagnia, ha nominato Bob Ryder e Rhino come prossimi nomi introdotti nella Hall of Fame. Una duplice scelta ottima considerando quanto Ryder sia storia indelebile per la TNA essendone uno dei fondatori, e poi come non citare la “War Machine” capace di scrivere la storia nella prima edizione di BFG vincendo ben tre match in una sola sera, tra cui main event e NWA Worlds Heavyweigght Title. Passando all’attualità, questi sono i miei personali pronostici di Bound For Glory 2024. i i ONE ON ONE MATCH Steve Maclin vs Josh Alexander Darei la vittoria a Josh solo per intensificare e pompare il più possibile la sua nuova fazione. Zonawrestling.net - TNA Bound for Glory 2024 – Preview Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Questo sabato andrà in scena la ventesima edizione diFor, il PPV (o PLE, insomma chiamatelo come meglio credete) più importante dell’anno per la TNA che, giusto per puntualizzare il buon senso della compagnia, ha nominato Bob Ryder e Rhino come prossimi nomi introdotti nella Hall of Fame. Una duplice scelta ottima considerando quanto Ryder sia storia indelebile per la TNA essendone uno dei fondatori, e poi come non citare la “War Machine” capace di scrivere la storia nella prima edizione di BFG vincendo ben tre match in una sola sera, tra cui main event e NWA Worlds Heavyweigght Title. Passando all’attualità, questi sono i miei personali pronostici diFor. i i ONE ON ONE MATCH Steve Maclin vs Josh Alexander Darei la vittoria a Josh solo per intensificare e pompare il più possibile la sua nuova fazione.

