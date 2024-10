Terremoti, scossa sul Vesuvio nelle prime ore del mattino: la rilevazione dell'Ingv (Di martedì 22 ottobre 2024) scossa di terremoto alle prime ore del mattino sul Vesuvio. Un evento sismico di magnitudo 2.0 è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano/Ingv, alle ore 4.45.L'epicentro è stato rilevato nei pressi del Gran Cono, ad una profondità di 2 km. Ingv, domenica apertura Napolitoday.it - Terremoti, scossa sul Vesuvio nelle prime ore del mattino: la rilevazione dell'Ingv Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)di terremoto alleore delsul. Un evento sismico di magnitudo 2.0 è stato registrato dai sismografi'Osservatorio Vesuviano/, alle ore 4.45.L'epicentro è stato rilevato nei pressi del Gran Cono, ad una profondità di 2 km., domenica apertura

