Temptation Island: stasera il falò finale. Federica e Alfonso resteranno insieme? (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa sera su Canale 5, in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione autunnale di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. L’attesa è tutta per il falò di confronto tra Federica e Alfonso, l’unica coppia rimasta a dover affrontare il momento decisivo. Federica, 20 anni, ha partecipato al programma per la gelosia del fidanzato Alfonso, 25 anni, che, secondo lei, non le permette di uscire liberamente. Durante il suo percorso, Federica si è avvicinata al single Stefano, con cui si è creata complicità. Mentre Alfonso ha sofferto vedendola allontanarsi. stasera si confronteranno: usciranno dal programma insieme o si lasceranno? Al termine della puntata, scopriremo anche cosa è accaduto alle coppie a un mese di distanza dal falò di confronto. Corrieretoscano.it - Temptation Island: stasera il falò finale. Federica e Alfonso resteranno insieme? Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa sera su Canale 5, in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione autunnale di, condotta da Filippo Bisciglia. L’attesa è tutta per ildi confronto tra, l’unica coppia rimasta a dover affrontare il momento decisivo., 20 anni, ha partecipato al programma per la gelosia del fidanzato, 25 anni, che, secondo lei, non le permette di uscire liberamente. Durante il suo percorso,si è avvicinata al single Stefano, con cui si è creata complicità. Mentreha sofferto vedendola allontanarsi.si confronteranno: usciranno dal programmao si lasceranno? Al termine della puntata, scopriremo anche cosa è accaduto alle coppie a un mese di distanza daldi confronto.

"Temptation Island"? È un'altra cosa. Il nuovo programma di Luca Barbareschi è un esperimento sociale su sei coppie in crisi in cui possiamo tutti riconoscerci - Solo alla fine potranno svelare la loro identità. Conviventi, i ragazzi desiderano una famiglia ma le condizioni economiche non lo permettono. Il format ricorda Temptation Island, il programma dei record di Canale 5, che mercoledì sera chiuderà i battenti. Sono «coppie normali, gente comune», ha spiegato Barbareschi, «non star né iperpalestrati». (Iodonna.it)