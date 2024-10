Svolta di Inter e Milan: restano a San Siro (con un nuovo stadio) (Di martedì 22 ottobre 2024) Adesso il dado è tratto, a meno che la risposta dell'Agenzia delle Entrate sul prezzo del vecchio San Siro non torni a fermare tutto. Milan e Inter hanno deciso di restare dove sono. Non nell'attuale Meazza, destinato ad essere rifunzionalizzato rispettando il vincolo light che dal 2025 preserverà, almeno in parte, il secondo anello, ma in un impianto nuovo di zecca che sorgerà a poche decine di metri da quello di oggi e che renderà per sempre l'area di San Siro quella destinata al calcio sul territorio di Milano. Una Svolta ora definitiva e decisa, comunicata anche al ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha ricevuto i due club, le rispettive proprietà, il sindaco di Milano Beppe Sala e la Soprintendente Emanuela Carpani. Tutto sotto gli occhi di Andrea Abodi, responsabile del ministero dello Sport. Panorama.it - Svolta di Inter e Milan: restano a San Siro (con un nuovo stadio) Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Adesso il dado è tratto, a meno che la risposta dell'Agenzia delle Entrate sul prezzo del vecchio Sannon torni a fermare tutto.hanno deciso di restare dove sono. Non nell'attuale Meazza, destinato ad essere rifunzionalizzato rispettando il vincolo light che dal 2025 preserverà, almeno in parte, il secondo anello, ma in un impiantodi zecca che sorgerà a poche decine di metri da quello di oggi e che renderà per sempre l'area di Sanquella destinata al calcio sul territorio dio. Unaora definitiva e decisa, comunicata anche al ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha ricevuto i due club, le rispettive proprietà, il sindaco dio Beppe Sala e la Soprintendente Emanuela Carpani. Tutto sotto gli occhi di Andrea Abodi, responsabile del ministero dello Sport.

