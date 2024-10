Gaeta.it - Sviluppi recenti nella contrattazione del comparto sanità a Chieti: La FP CGIL richiede urgentemente un incontro

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione attuale relativa alladecentrata delprovincia diè preoccupante, con richieste di chiarimenti e risoluzioni inevase da parte della FP. Dopo l’del 10 settembre, non è stato ancora fissato un nuovo appuntamento con la Direzione Asl02 Lanciano-Vasto-per affrontare questioni cruciali riguardanti la valorizzazione del personale e l’implementazione di nuove normative. È essenziale che si svolga unurgente entro la fine di ottobre per affrontare le incertezze e i malcontenti dei lavoratori. Richiesta diurgente con la Direzione Asl02 Più di un mese è trascorso dall’del 10 settembre, e la FPesprime una crescente frustrazione per la mancanza di comunicazioni e appuntamenti con la Direzione Asl02.