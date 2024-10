Sfregia una donna al volto con un coltello: arrestato (Di martedì 22 ottobre 2024) Violenza a Sampierdarena, dove un uomo ha Sfregiato una donna al volto, procurandole un taglio di circa tre centimetri, con profondità di quattro millimetri. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo RadiomobileI fattiSecondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo stava discutendo Genovatoday.it - Sfregia una donna al volto con un coltello: arrestato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Violenza a Sampierdarena, dove un uomo hato unaal, procurandole un taglio di circa tre centimetri, con profondità di quattro millimetri. L'uomo è statodai carabinieri del Nucleo RadiomobileI fattiSecondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo stava discutendo

