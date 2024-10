Servizi comunali a portata di cittadino con i pos pagopa (Di martedì 22 ottobre 2024) Aumentano le richieste di attivazione dei terminali che semplificano i pagamenti dei cittadini verso la PA. L’associazione Asmel illustra le funzionalità della piattaforma nel webinar del 30 ottobre 22.10.2024 – Cresce il numero di Comuni che richiedono tramite Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e Modernizzazione degli Enti Locali, l’attivazione dei terminali POS integrati con pagopa che semplificano i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. Grazie al protocollo tra l’Associazione Asmel e la paytech europea NEXI, questi innovativi Smart POS garantiscono l’incasso direttamente sui conti degli Enti, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Puntomagazine.it - Servizi comunali a portata di cittadino con i pos pagopa Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aumentano le richieste di attivazione dei terminali che semplificano i pagamenti dei cittadini verso la PA. L’associazione Asmel illustra le funzionalità della piattaforma nel webinar del 30 ottobre 22.10.2024 – Cresce il numero di Comuni che richiedono tramite Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e Modernizzazione degli Enti Locali, l’attivazione dei terminali POS integrati conche semplificano i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. Grazie al protocollo tra l’Associazione Asmel e la paytech europea NEXI, questi innovativi Smart POS garantiscono l’incasso direttamente sui conti degli Enti, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Macerata lancia il nuovo sito : accesso diretto ai servizi comunali dal 23 ottobre 2024 - Nuove possibilità di interazione per i cittadini Il nuovo sito web del Comune di Macerata non si limita a presentare semplicemente informazioni statiche, ma offre anche un ventaglio di procedure online utili per gli utenti. L’imminente lancio del nuovo sito web rappresenta quindi un’importante evoluzione nella comunicazione istituzionale del Comune di Macerata, destinato a trasformare il modo ... (Gaeta.it)

Il comune di Sezze sempre più nell’era digitale : disponibili i servizi comunali sull’App IO - Primi servizi attivi e nuove funzionalità in arrivo Il Comune di Sezze ha già reso disponibile il primo servizio per l’avviso di scadenza delle carte d’identità, ma l’amministrazione prevede di estendere presto il numero di funzionalità accessibili tramite l’App, con l’obiettivo di includere sempre più servizi che possano facilitare la vita dei cittadini. (Dayitalianews.com)

Si interrompe il servizio idrico in alcuni territori comunali - Oggi, martedì 8 ottobre, nei territori comunali di Attimis, Faedis, Nimis e Torreano, sarà momentaneamente interrotto il servizio idrico, dalle 11 alle 14. Le zone interessate saranno: tutto il territorio comunale di Attimis, Faedis (la frazione di Ronchis rimarrà senz’acqua. . . Lo annuncia Cafc Spa. (Udinetoday.it)