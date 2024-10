Universalmovies.it - Secret Level: Arnold Schwarzenegger e Keanu Reeves tra le voci

(Di martedì 22 ottobre 2024) Prime Video ha rivelato i nomi dei principali doppiatori di, la serie animata ispirata ai migliori videogames della cultura pop attuale. Lo streamer ha approfittato del recente panel al New York Comic Con per offrire aggiornamenti dalla serie (via Deadline), ma soprattutto per annunciare qelli che saranno i nomi illustri che si alterneranno in cabina di doppiaggio. Ebbene, tra i nomi annunciati(Terminator), Kevin Hart (Jumanji),(John Wick), Gabriel Luna (The Last of Us), Temuera Morrison (The Book of Boba Fett) e Ariana Greenblatt (Barbie).