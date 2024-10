Gaeta.it - Sciopero dei lavoratori della Pinacoteca di Brera in vista dell’inaugurazione di Palazzo Citterio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il 7 dicembre segnerà un'importante data per la cultura milanese con l'inaugurazione di, nuova e attesa sede espositiva per le collezioni novecenteschedi. Tuttavia, la celebrazione di questo evento è offuscata dalla decisione deiBiblioteca Braidense di proclamare unoin risposta a preoccupazioni relative alla mancanza di personale e alle condizioni di operatività necessarie all'apertura. I sindacati UilPA, Cgil FP, Cisl FP e USB si uniscono per chiedere una revisione delle scelte aziendali riguardanti i servizi di vigilanza e altre questioni lavorative.