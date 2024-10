Sport.quotidiano.net - Sangiustese, il passo falso: "Abbiamo giocato male"

(Di martedì 22 ottobre 2024) "È importante assicurarsi un punto quando non si è in grande spolvero, in altre parole c’è da crescere nella gestione delle giornate negative". Luigi Giandomenico, allenatore della, commenta la sconfitta nel derby contro il Montegranaro. ", non siamo scesi in campo. Loro – spiega il tecnico – avevano una fame doppia di noi, arrivavano sempre primi e non riesco a spiegarmi come mai questa prova dopo quella positiva offerta a Macerata sette giorni prima". La gara è stata decisa su calcio di rigore. "Ho visto e rivisto le immagini e Rogerio ha preso la palla in modo pulito, il rigore non c’era ma ciò non toglie il fatto che loro abbianomeglio e siano stati più presenti in campo". Laè incappata nella seconda sconfitta stagionale, la prima si era verificata a casa del Chiesanuova.