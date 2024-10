San Gallo-Fiorentina in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di martedì 22 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di giovedì 24 ottobre si gioca San Gallo-Fiorentina, partita in programma per la seconda giornata Ascoltitv.it - San Gallo-Fiorentina in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di giovedì 24 ottobre si gioca San, partita in programma per la seconda giornata

San Gallo-Fiorentina : le probabili formazioni - I viola sono apparsi in grande forma nelle ultime uscite, e le recenti due vittorie in campionato ne sono una conferma lampante. 45 presso lo stadio Kybunpark. Maassen Indisponibili: Milosevic, ambrosius, Akolo, Nuhu FIORENTINA(4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Comuzzo, Ranieri, Biraghi, Cataldi, Adli, Colpani, Bove, Kouame, Beltran. (Sport.periodicodaily.com)

Fiorentina - l’arbitro della sfida contro il San Gallo : il comunicato della UEFA per il match di Conference League - La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà il match di Conference League tra Fiorentina e San Gallo La Fiorentina andrà in trasferta giovedì per sfidare il San Gallo, gara valevole per la seconda giornata di Conference League. L’arbitro sarà l’israeliano Yigal Frid assistito […]. La UEFA ha diramato la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. (Calcionews24.com)

Probabili formazioni San Gallo-Fiorentina - Conference League 2024/2025 - Le probabili formazioni di San Gallo-Fiorentina, match valevole per la seconda giornata della UEFA Conference League 2024/2025. . Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Enrico Maassen e Raffaele Palladino. FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Sottil; Beltran. (Sportface.it)